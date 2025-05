Incidenti sul lavoro a Serradifalco: muore cadendo da 4 metri, bidello lavorava per arrotondare

Foto di Dario De Luca

Salvatore Cumbo, collaboratore scolastico di 55 anni, ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa quattro metri mentre montava dei pannelli in un supermercato in via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito Cumbo aveva accettato quel lavoro saltuario per arrotondare lo stipendio percepito come collaboratore in una scuola della zona.

Subito soccorso dai colleghi presenti, è stato raggiunto in pochi minuti dal personale del 118, che ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo senza successo.Le cause della caduta sono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno verificando se l’uomo stesse indossando dispositivi di protezione individuale e se la sua posizione lavorativa fosse in regola. L’area dove è avvenuto l’incidente è stata posta sotto sequestro. I rilievi sono stati affidati ai militari dell’Arma.