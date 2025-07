Sant’Alessio Siculo: operaio colpito alla testa da un oggetto sganciatosi dal montacarichi

Foto archivio 118 Sicilia

Un grave infortunio sul lavoro ha segnato la mattinata di oggi a Sant’Alessio Siculo, nel Messinese. Un operaio catanese di 50 anni, impegnato in lavori di ristrutturazione, è stato colpito alla testa da un pesante oggetto sganciatosi dal montacarichi, riportando un trauma cranico. L’elicottero del 118, come riporta la Gazzetta del Sud, è atterrato a Santa Teresa di Riva, ma mentre tentava il decollo con l’operaio a bordo, le turbine si sono probabilmente ostacolate con detriti sollevati durante l’atterraggio, impedendo la ripartenza.

A quel punto, è stato necessario un cambio immediato di strategia: l’uomo è stato riportato a terra e trasferito in codice rosso in ambulanza al Policlinico di Messina. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Taormina e il personale dello Spresal, per gli accertamenti di rito e la verifica della dinamica e delle eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.