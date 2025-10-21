Incidente sul lavoro, le indagini sulla morte del 58enne schiacciato da alcune lastre di vetro

21/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Si chiamava Romain Supasi Lang, l’operaio di 58 anni originario del Congo, che ieri è morto schiacciato nell’ultimo incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. L’uomo, insieme a un collega di 34 anni rimasto ferito, stava caricando sopra a un camion delle pesanti lastre di vetro, a quanto pare destinate all’allestimento delle barriere di un campo da padel. Per cause al vaglio delle autorità le lastre hanno schiacciato i due uomini e per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto – una vetreria in territorio di San Giovanni la Punta – sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e il personale dell’ispettorato del Lavoro. Romain Supasi Lang era un operaio stagionale e lascia la moglie e un figlio.

L’appello del presidente della Repubblica

Soltanto il 12 ottobre scorso si è celebrata la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quella occasione aveva inviato un messaggio al presidente dell’associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. «La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, un investimento sul valore dell’essere umano, sul significato profondo del lavoro e sulla qualità della vita».

L’operaio morto dopo essere caduto da un tetto nel Catanese

Con la vicenda di Romain Supasi Lang – l’operaio schiacciato dalle lastre di vetro – sono 15 i morti sul lavoro dall’inizio del 2025 nella sola provincia di Catania. Una settimana prima dell’incidente in cui è morto l’operaio 58enne, originario del Congo, era deceduto un lavoratore originario della Tunisia. L’uomo era precipitato dal tetto di un magazzino e subito dopo trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo alcune ore il peggioramento del quadro clinico e il decesso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Dopo il caso Scieri, la madre di Tony Drago: «Anche lui morto in caserma. Intervenga il parlamento per fare giustizia»
Leggi la notizia

Si chiamava Romain Supasi Lang, l’operaio di 58 anni originario del Congo, che ieri è morto schiacciato nell’ultimo incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. L’uomo, insieme a un collega di 34 anni rimasto ferito, stava caricando sopra a un camion delle pesanti lastre di vetro, a quanto pare destinate all’allestimento delle barriere di un campo […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
Leggi la notizia

Si chiamava Romain Supasi Lang, l’operaio di 58 anni originario del Congo, che ieri è morto schiacciato nell’ultimo incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. L’uomo, insieme a un collega di 34 anni rimasto ferito, stava caricando sopra a un camion delle pesanti lastre di vetro, a quanto pare destinate all’allestimento delle barriere di un campo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Oroscopo speciale: con Venere in Bilancia, tutto diventa armonia
di

Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]