Si chiamava Romain Supasi Lang, l’operaio di 58 anni originario del Congo, che ieri è morto schiacciato nell’ultimo incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. L’uomo, insieme a un collega di 34 anni rimasto ferito, stava caricando sopra a un camion delle pesanti lastre di vetro, a quanto pare destinate all’allestimento delle barriere di un campo da padel. Per cause al vaglio delle autorità le lastre hanno schiacciato i due uomini e per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto – una vetreria in territorio di San Giovanni la Punta – sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e il personale dell’ispettorato del Lavoro. Romain Supasi Lang era un operaio stagionale e lascia la moglie e un figlio.

L’appello del presidente della Repubblica

Soltanto il 12 ottobre scorso si è celebrata la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quella occasione aveva inviato un messaggio al presidente dell’associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. «La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, un investimento sul valore dell’essere umano, sul significato profondo del lavoro e sulla qualità della vita».

L’operaio morto dopo essere caduto da un tetto nel Catanese

Con la vicenda di Romain Supasi Lang – l’operaio schiacciato dalle lastre di vetro – sono 15 i morti sul lavoro dall’inizio del 2025 nella sola provincia di Catania. Una settimana prima dell’incidente in cui è morto l’operaio 58enne, originario del Congo, era deceduto un lavoratore originario della Tunisia. L’uomo era precipitato dal tetto di un magazzino e subito dopo trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo alcune ore il peggioramento del quadro clinico e il decesso.