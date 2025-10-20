È di un operaio morto e di un altro rimasto ferito il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. I due uomini, un 58enne e un 34enne, come riporta l’agenzia di stampa AGI, stavano lavorando all’interno di una vetreria. L’incidente è avvenuto in via Monte Grappa.

Operai forse schiacciati dalle lastre di vetro

La dinamica di quanto avvenuto non è ancora del tutto chiara. Il 58enne, originario del Congo e ingaggiato come occasionale, a quanto pare stava spostando due pesanti lastre di vetro insieme al collega e, mentre cercavano di caricarle sopra un camion, sarebbero rimasti schiacciati. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e il personale dell’Ispettorato del lavoro.