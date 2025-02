Incidente sul lavoro alla raffineria Isab di Priolo, grave operaio di 50 anni

Christian La Monica

Un incidente sul lavoro si è verificato nella raffineria Isab Nord del petrolchimico di Priolo, nel Siracusano. Un operaio 50enne è in condizioni gravi: dipendente di un’impresa metalmeccanica, stava lavorando, nella serata di ieri, alla manutenzione di una pompa dell’impianto Cr30. Per cause che sono al vaglio della polizia, si è procurato una grave lesione al torace e al polmone. Tra le ipotesi c’è che l’operaio sia stato colpito da un pezzo di metallo, staccatosi da un macchinario, all’altezza del petto. Sono stati i suoi colleghi a prestare le prime cure, ma si è compreso subito che le sue condizioni fisiche erano piuttosto serie, per cui si è proceduto al trasferimento dell’operaio all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si trova in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.