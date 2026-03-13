Foto d'archivio

Incidente sul lavoro a Licata: operaio cade da un ponteggio

Ancora un incidente sul lavoro, con una tragedia sfiorata a Licata, nell’Agrigentino. Dove un giovane operaio è caduto da un ponteggio e adesso è ricoverato all’ospedale di Agrigento. «Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita – fanno sapere dalla sezione agrigentina del sindacato Fillea Cgil -, ma l’episodio riaccende con forza il tema della sicurezza nei cantieri». Ricordando come servano «controlli rigorosi e sanzioni severe per chi non rispetta le regole». Piuttosto che la cosiddetta patente a punti, introdotta nel 2024: punti decurtati per violazioni e infortuni ma che, sottolineano dal sindacato, «all’occorrenza basta pagare per averne altri». Non assicurando, dunque, nessuna reale formazione né rispetto delle regole. Una questione più che attuale in questo primo trimestre del 2026: con almeno tre incidenti mortali sul lavoro nella sola seconda metà di febbraio.

