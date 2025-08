San Leone, cade dalla scala mentre pota alcuni rami: indagini in corso

Un giardiniere di 44 anni è caduto da una scala durante un intervento di potatura in una villetta di San Leone, frazione balneare di Agrigento. L’uomo si trovava sul tetto per il taglio di alcuni rami quando è precipitato da un’altezza di circa quattro metri, riportando traumi multipli. Soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, l’operaio è ancora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della questura e il personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asp. Sono in corso le verifiche sulla dinamica dell’episodio, sulle misure di sicurezza adottate e sulla posizione lavorativa della vittima.