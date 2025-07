Un altro incidente sul lavoro in Sicilia: operaio di Biancavilla in codice rosso al Cannizzaro

Si trova attualmente in codice rosso, a causa dei gravi traumi riportati, l’operaio di 28 anni che è precipitato da un altezza considerevole, mentre lavorava all’interno di un cantiere edile vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria di Licordia. L’incidente, secondo quando riportato da Videostar, sarebbe avvenuto stamattina intorno alle ore 8:00 e l’allarme è stato immediatamente lanciato dai colleghi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma viste le condizioni disperate del giovane è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha portato immediatamente al Cannizzaro di Catania, in cui è stato stabilizzato, ma si trova ancora in prognosi riservata. Sono in corso le indagini della polizia locale, dei carabinieri, dei servizi Spresal e del comparto per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asp di Catania.