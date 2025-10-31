Foto di Carmelo Passanisi

Chiusa per allagamenti la Catania-Siracusa, durante la notte centinaia di auto bloccate

31/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Chiusa per allagamenti un tratto dell’autostrada Catania-Siracusa. A comunicarlo è l’Anas. Già durante la notte scorsa centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati a causa delle intense piogge che hanno allagato la sede stradale. Lo stop alla circolazione è stato diposto dal chilometro 140,500 al chilometro 142, in località Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

Anas segnala la presenza sul posto delle deviazioni per la viabilità alternativa. Sul posto, oltre alle squadre Anas, sono presenti le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e consentire la riapertura dell’arteria nel più breve tempo possibile.

