Ss 113, incidente a Capo d’Orlando: strada chiusa e traffico deviato

Un incidente si è verificato lungo la strada statale 113 Settentrionale sicula nel territorio di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Secondo quanto ricostruito finora, a scontrarsi – in corrispondenza del chilometro 103 – sono stati un veicolo e un mezzo pesante. Nell’impatto una persona è rimasta gravemente ferita ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

La dinamica esatta del sinistro è ancora da ricostruire. Intanto, il traffico la strada statale è stata chiusa e il traffico è momentaneamente deviato. Sul posto dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e anche le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità per ristabilire il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.