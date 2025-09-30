Incidente a Canicattì: morto 16enne nello scontro tra auto e moto

30/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un sedicenne di Canicattì, Mattia Iannuzzo, è morto durante la notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria. L’adolescente è spirato all’ospedale Barone Lombardo dove era stato portato subito dopo l’impatto fra il suo scooter e un’autovettura che si è allontanata senza prestare soccorso.

Incidente Canicattì, deceduto il 16enne Mattia Iannuzzo

Sullo scooter viaggiava anche una quindicenne che ha riportato più fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente e il passeggero dell’auto, una Fiat Cinquecento, all’alba si sono presentati al commissariato di polizia. I due sono di Canicattì e hanno 19 e 25 anni. In seguito a questo grave incidente a Canicattì, il ">sindaco Vincenzo Corbo ha deciso che tutti gli eventi e le manifestazioni di piazza saranno sospese fino al 5 ottobre. Inoltre dichiarerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

