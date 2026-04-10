immagine creata con l'intelligenza artificiale

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale è avvenuto la notte scorsa a Palermo, nel curvone della Cala. In particolare, si tratta di un ferito gravissimo di 23 anni e due uomini in osservazione in ospedale.

Incidente alla Cala di Palermo

E c’è già una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto stanotte alla Cala di Palermo. Stando a quanto emerso, una Audi Q2 – guidata dal giovane di 23 anni – all’altezza della curva a forte velocità ha superato il cordolo. Ed è finita contro una Ford C Max guidata da un uomo di 50 anni di San Giuseppe Jato, nel Palermitano. L’impatto è stato violentissimo. Nell’incidente un motociclista è rimasto illeso per puro miracolo: è riuscito a evitare le auto che si sono scontrate per pochissimi centimetri.

Il 23enne ferito gravemente

Il giovane alla guida è stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata. Anche gli altri due feriti si trovano in ospedale in attesa dei controlli. Uno di loro ha sbattuto la testa contro il parabrezza. Sono in corso anche i controlli alcolemici e tossicologici sui guidatori. Dopo l’incidente, il traffico per ore è rimasto paralizzato in direzione del porto. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.