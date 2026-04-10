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Due morti e due feriti in uno scontro tra due auto nel Messinese

10/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È di due morti e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale in provincia di Messina. Lo scontro tra due automobili si è verificato ad Acquedolci, nel Messinese. In particolare lungo la strada statale 113.

Chi sono i due morti dell’incidente a Messina

Nell’incidente stradale che è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Messina hanno perso la vita Giuseppe Criscì (di 54 anni) e Domenico Gerbino (di 25 anni). Nell’impatto, poi, è rimasta ferita la figlia 20enne del 54enne e fidanzata del 25enne. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sant’Agata di Militello, sempre nel Messinese.

La dinamica dello scontro tra le auto

Tutti e tre viaggiavano a bordo di una Golf guidata dal 25enne Gerbino. Secondo quanto è emerso finora da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la macchina a un certo punto si è scontrata con una Volkswagen. Il guidatore di questo secondo mezzo ha riportato traumi e contusioni non gravi.

I soccorsi e le indagini

Sul posto dell’incidente che ha provocato due morti in provincia di Messina sono arrivate diverse ambulanze del 118 con a bordo gli operatori sanitari. Inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello e i carabinieri della stazione di Acquedolci per i rilievi che potranno essere utili alle indagini

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