Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Scappa dopo un incidente a Biancavilla lasciando un giovane ferito: denunciato

20/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La fuga dopo l’incidente provocato a Biancavilla, nel Catanese. Dove un giovane era rimasto ferito. I carabinieri della stazione di Adrano, in provincia di Catania, hanno denunciato un 45enne adranita
ritenuto responsabile di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti.

La fuga dopo l’incidente a Biancavilla

Alla fine delle attività di indagine da parte dei militari, è stato identificato il conducente dell’utilitaria che a metà maggio aveva provocato un incidente stradale a Biancavilla, sempre nel Catanese. Dopo l’impatto, l’uomo si era allontanato di fretta senza prestare soccorso alla vittima. Sul viale dei Fiori, luogo dell’incidente, era rimasto ferito un 23enne adranita. In seguito all’impatto, il giovane aveva riportato lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale. Il ragazzo era stato poi dimesso dal nosocomio per avere riportato lesioni personali giudicate guaribili da personale medico sanitario in 20 giorni.

Il ritiro della patente

Le attività di indagini effettuate dai carabinieri di Adrano hanno permesso di dare un nome al pirata della strada. Identificato per il 45enne adranita, l’autista della macchina è stato denunciato all’autorità giudiziaria. All’uomo è stata anche ritirata la patente per il successivo provvedimento di sospensione.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2026
Leggi la notizia

La fuga dopo l’incidente provocato a Biancavilla, nel Catanese. Dove un giovane era rimasto ferito. I carabinieri della stazione di Adrano, in provincia di Catania, hanno denunciato un 45enne adranitaritenuto responsabile di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti. La fuga dopo l’incidente a Biancavilla Alla fine delle attività di indagine […]

Autoriciclaggio a Catania: sequestrati beni per 1,4 milioni di euro
Leggi la notizia

La fuga dopo l’incidente provocato a Biancavilla, nel Catanese. Dove un giovane era rimasto ferito. I carabinieri della stazione di Adrano, in provincia di Catania, hanno denunciato un 45enne adranitaritenuto responsabile di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti. La fuga dopo l’incidente a Biancavilla Alla fine delle attività di indagine […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2026
di

Dal 22 giugno si apre la prima settimana d’estate: con l’oroscopo che vede il solstizio trionfare e l’incedere del Sole in Cancro. Una bella settimana per i segni d’acqua, compresi Scorpione e Pesci, che saranno lietissimi di affrontare questo periodo con un’energia maggiore. La Luna sarà fondamentale per i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze