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La fuga dopo l’incidente provocato a Biancavilla, nel Catanese. Dove un giovane era rimasto ferito. I carabinieri della stazione di Adrano, in provincia di Catania, hanno denunciato un 45enne adranita

ritenuto responsabile di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti.

La fuga dopo l’incidente a Biancavilla

Alla fine delle attività di indagine da parte dei militari, è stato identificato il conducente dell’utilitaria che a metà maggio aveva provocato un incidente stradale a Biancavilla, sempre nel Catanese. Dopo l’impatto, l’uomo si era allontanato di fretta senza prestare soccorso alla vittima. Sul viale dei Fiori, luogo dell’incidente, era rimasto ferito un 23enne adranita. In seguito all’impatto, il giovane aveva riportato lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale. Il ragazzo era stato poi dimesso dal nosocomio per avere riportato lesioni personali giudicate guaribili da personale medico sanitario in 20 giorni.

Il ritiro della patente

Le attività di indagini effettuate dai carabinieri di Adrano hanno permesso di dare un nome al pirata della strada. Identificato per il 45enne adranita, l’autista della macchina è stato denunciato all’autorità giudiziaria. All’uomo è stata anche ritirata la patente per il successivo provvedimento di sospensione.