Scappa dopo un incidente lasciando un ferito a terra, denunciato nel Siracusano

È stato denunciato un automobilista che dopo un incidente stradale ad Avola, in provincia di Siracusa, non si è fermato a prestare soccorso. I poliziotti lo hanno denunciato anche per il reato di lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti in via Siracusa, nella città della mandorla, per un incidente stradale tra uno scooter e un’auto. Il motociclista è rimasto dolorante a terra mentre il conducente della vettura, dopo la collisione, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che, dopo avere prestato le prime cure, ha provveduto a trasportare in codice rosso all’ospedale di Avola il conducente dello scooter. Dopo gli accertamenti, il centauro è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Nel corso dei rilievi, gli agenti hanno individuato l’auto coinvolta nell’incidente abbandonata in strada. Durante le fasi degli accertamenti, il conducente della vettura si è presentato al commissariato di Avola, insieme al proprio legale di fiducia.