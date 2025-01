Scontro tra tre mezzi sulla Palermo-Catania: uno dei feriti incastrato tra le lamiere

Due feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania, tra gli svincoli di Agira e Catenanuova, in provincia di Enna. Nello scontro sono stati coinvolti un furgoncino che trasportava frutta, un’auto e un furgone. L’incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, che hanno estratto dalle lamiere il ferito poi trasportato in elicottero. Sul posto anche polizia stradale, gli operatori sanitari del 118 e i tecnici dell’Anas.