A19, scontro tra una moto e un’auto: ferito grave un 23enne

Un motociclista di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla A19, l’autostrada Palermo–Catania. In particolare, il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Villabate e Bagheria (nel Palermitano).

Il giovane era alla guida di una moto che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Il 23enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Stando a quanto emerso finora, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Palermo, che adesso si stanno occupando delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per i rilievi del caso.