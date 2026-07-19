Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo l’Asse dei servizi, a Catania. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews sono tre le persone rimaste ferite. Tra loro c’è anche una bambina di 4 anni. Quest’ultima, come confermato da fonti sanitarie, avrebbe riportato una frattura esposta alla gamba destra.

Le conseguenze sulla viabilità

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 con gli operatori che hanno presto le prime cure ai feriti. Ad effettuare i rilievi, utili a chiarire la dinamica, saranno i vigili urbani di Catania. Il traffico è stato a lungo congestionato con pesanti ripercussioni per raggiungere l’aeroporto internazionale di Fontanarossa.