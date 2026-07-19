Foto di carabinieri

Un 18enne è stato denunciato dai carabinieri di Gravina di Catania per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo mentre era alla guida di uno scooter non si è fermato all’alt dei militari, impegnati in un normale di servizio di controllo del territorio.

È nato un inseguimento tra le vie del centro abitato, poi conclusosi in via Fratelli Bandiera. Nel corso del controllo sia il guidatore che il passeggero, anche lui 18enne, sono stati trovati in possesso di marijuana, detenuta per uso personale. Entrambi sono stati segnalati in prefettura e al guidatore sono state contestate anche le violazioni al codice della strada.