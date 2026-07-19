Foto di carabinieri

Un fucile calibro 12, quasi 100 cartucce e 70 chilogrammi di formaggi prodotti nonostante il divieto dell’autorità sanitaria. Questo quanto scoperto dai carabinieri in un casolare alla periferia di Catania, nella zona di Monte Po.

Il controllo, con il supporto dei tecnici dell’Azienda sanitaria provinciale, ha riguardato due uomini, rispettivamente padre e figlio, di 54 e 22 anni. Sul posto, per la presenza di amianto, è stato necessario l’intervento del personale dei vigili del fuoco. I due dovranno rispondere dei reati di detenzione abusiva di arma comune da sparo e inosservanza di un provvedimento dell’autorità.