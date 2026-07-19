Un incendio, ormai da diverse ore, interessa il territorio di Misterbianco, in provincia di Catania. Il rogo, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, si sarebbe sviluppato a metà mattinata nella zona di via Verga. Con il passare del tempo, complici le alte temperature, il fronte delle fiamme si è allargato raggiungendo via Madonna degli Ammalati. A bruciare non è solo la vegetazione ma anche spazzatura, materiale plastico ed eternit.

Sul posto stanno operando, con il supporto di un elicottero che effettua rifornimenti d’acqua da una piscina privata, diverse squadre a terra dei vigili del fuoco e della Protezione civile regionale. Poiché le fiamme minacciano alcune case è stato allertato anche il personale del 118. Sul posto è presente anche il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro.