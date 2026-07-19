Palermo, incidente mortale in viale Regione Siciliana. La vittima è un 38enne

19/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Palermo. A perdere la vita un uomo di 38 anni. Il sinistro si è verificato lungo la corsia laterale di viale Regione Siciliana, in direzione Catania. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un impatto autonomo che non avrebbe visto il coinvolgimento di altri veicoli.

La vittima dell’incidente in viale Regione Siciliana

La vittima è Alessandro Vecchio, un uomo di 38 anni residente a Villabate. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, il conducente ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura, finendo per schiantarsi violentemente contro le barriere protettive laterali della carreggiata.

Sul luogo del sinistro è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’uomo dalle lamiere dell’abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per il trentottenne non c’è stato nulla da fare.

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