Incidente ad Aci Castello, scontro tra due automobili. Sei persone in ospedale

Un incidente stradale si è verificato in serata nel territorio di Aci Castello. L’impatto tra due macchine è avvenuto in una rotatoria, lungo via Macaluso all’incrocio con via Gallinaro. Sul posto cinque ambulanze del 118. Secondo quanto appreso da MeridioNews sono rimaste ferite sei persone. Tre feriti sono stati trasportati all’ospedale Cannizzaro di Catania, uno al Policlinico e due all’ospedale San Marco. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Acireale.