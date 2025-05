Schianto sull’A20, gravi tre persone: traffico bloccato verso Palermo

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. Intorno alle 18, all’altezza del viadotto Caronia, due automobili sono entrate in collisione in circostanze ancora da chiarire, provocando un violento impatto che ha causato il blocco totale del traffico in direzione Palermo.

Ad avere la peggio sono state due donne, rimaste gravemente ferite e trasportate in elisoccorso presso gli ospedali più vicini. Un terzo ferito è stato soccorso in ambulanza. Sul posto, come riporta il Giornale di Sicilia, sono intervenuti i sanitari del 118, le squadre di emergenza e gli agenti della polizia stradale, impegnati nella gestione dei rilievi e nella regolazione del traffico. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto interessato, la circolazione è stata temporaneamente interrotta all’altezza dello svincolo di Sant’Agata di Militello, con deviazione obbligatoria lungo la strada statale 113. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.