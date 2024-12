Incidente a Mascalucia: un’auto si ribalta, un morto

Foto di Marta Silvestre

Tragedia nel pomeriggio a Mascalucia, in provincia di Catania, dove è morta una persona, di cui ancora non sono state rese note le generalità, in un incidente stradale avvenuto in via Etnea.

Da quanto appreso da Videostar sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Mini Cooper che si è ribaltata su di un fianco. Per chi ha assistito l’incidente è apparso subito grave. Allertati i soccorsi e giunti sul posto nulla hanno potuto fare per la vittima.