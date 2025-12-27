Resta ai domiciliari l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione di Cuffaro presentata dai suoi legali. Inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

L’ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in un comitato d’affari che ha gestito nomine dei manager. Ma anche concorsi pubblici e appalti nella sanità dell’isola. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame fatta dall’ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso. Anche lui coinvolto nell’inchiesta, a cui era stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.