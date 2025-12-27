Inchiesta sanità in Sicilia, respinta la richiesta di scarcerazione di Cuffaro e Vito Raso

27/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Resta ai domiciliari l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione di Cuffaro presentata dai suoi legali. Inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

L’ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in un comitato d’affari che ha gestito nomine dei manager. Ma anche concorsi pubblici e appalti nella sanità dell’isola. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame fatta dall’ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso. Anche lui coinvolto nell’inchiesta, a cui era stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo 2026 segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno
Leggi la notizia

Resta ai domiciliari l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione di Cuffaro presentata dai suoi legali. Inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio. L’ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in […]

Oroscopo 2026 Vergine: è l’anno della liberazione
Leggi la notizia

Resta ai domiciliari l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione di Cuffaro presentata dai suoi legali. Inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio. L’ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in […]

Oroscopo 2026 Ariete: tra i segni più fortunati dell’anno
Leggi la notizia

Resta ai domiciliari l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione di Cuffaro presentata dai suoi legali. Inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio. L’ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in […]

Oroscopo 2026 Capricorno: un anno di pienezza e nuovi orizzonti
Leggi la notizia

Resta ai domiciliari l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione di Cuffaro presentata dai suoi legali. Inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio. L’ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026 segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno
di

Buone notizie per i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno -, con un oroscopo 2026 fatto di conquiste. C’è poco da invidiarli: i tre, in questo 2025, sono stati spesso messi a dura prova. E l’anno nuovo arriva per raccogliere i frutti del loro impegno. Portando sorprese al Toro, che si è mosso […]

Oroscopo 2026 Capricorno: un anno di pienezza e nuovi orizzonti
di

Il 2026 di voi Capricorno è caratterizzato da un’andatura decisamente positiva e baldanzosa, con l’oroscopo che segnala nuove teorie e orizzonti. Che fanno crescere in voi la stima e la fiducia nei vostri progetti di vita. Finalmente un sorriso, insomma, per voi che chiudete questo 2025 stanchi e pure un po’ tesi. Non senza qualche […]

Oroscopo 2026 Toro: un anno di sorprese e conquiste
di

Per voi Toro il 2026 sarà un anno meraviglioso, che l’oroscopo prospetta pieno di grandi sorprese. Ma anche di conquiste che attestano il coraggio e il valore che avete dimostrato, muovendovi in maniera progettuale e rischiosa negli ultimi mesi di questo 2025, ormai al termine. Vediamo cosa vi riservano le stelle, stagione per stagione, nell’approfondimento […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze