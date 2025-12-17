Corruzione: il metodo Cuffaro, la fidelizzazione dei manager

17/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Fidelizzazione: così i pm di Palermo definiscono il rapporto fra Totò Cuffaro, Saverio Romano e il manager dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone. Attraverso vari interventi in suo favore, dalla nomina al vertice dell’azienda sanitaria provinciale al trasferimento della moglie da Messina a Palermo. I due esponenti politici avrebbero condizionato Caltagirone al punto da averlo a disposizione per le questioni di loro interesse. Soprattutto per quel che riguarda gli appalti dell’azienda aretusea.

Corruzione a Villa Sofia Cervello

Un percorso logico ricostruito nell’impugnazione con cui la procura chiede gli arresti domiciliari per Cuffaro anche per queste ipotesi. Mentre il Gip Carmen Salustro ha circoscritto la misura cautelare solo alla vicenda riguardante l’aggiustamento di un concorso per l’assunzione di operatori sociosanitari all’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo. Il percorso comincia all’inizio dello scorso anno a casa di Cuffaro. Quando Caltagirone si ritrovò con Saverio Romano (deputato nazionale di Noi moderati, nei cui confronti il Gip ha detto di no ai domiciliari e la Procura non ha fatto appello) e l’assessore regionale Elvira Amata, imputata in un’altra inchiesta per corruzione ma non in questa vicenda.

L’assessore di Fratelli d’Italia aveva sposato la causa della nomina di Caltagirone al vertice di una Asp. Oppure di un grosso ospedale siciliano. «L’intervento si deve fare, se pensiamo che Schifani si fa i ca… cavoli suoi e non interloquisce, cioè qualcuno ci deve parlare, io ci parlo». L’ex presidente della Regione siciliana insisteva per battere tutte le strade possibili, per portare Caltagirone in una prima ipotesi a Messina (Parla con la rettrice Giovanna Spatari). Poi cercando di convincere Amata a cercare una segnalazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Fidelizzazione dei manager della sanità

Caltagirone venne poi nominato a Siracusa, sempre grazie a Cuffaro. Ma ricevette anche un secondo favore: il trasferimento della moglie, Maria Clara Canzoneri, da Messina a Palermo. La donna infatti era stata protagonista di un braccio di ferro e di una lunga contrapposizione con il direttore generale dell’Azienda siciliana trasporti, in cui lavorava. Il dirigente Mario Parlavecchio però cambiò atteggiamento dopo una chiamata di Cuffaro. Interrogato dai pm, il 6 dicembre scorso, ha confermato i fatti storici così come erano stati ricostruiti dai carabinieri del Ros.

Una volta a Siracusa, Caltagirone, aderendo ai desiderata di Cuffaro e Romano, avrebbe favorito la ditta Dussmann nell’aggiudicazione di alcuni appalti. «Da novembre 2023 a gennaio 2024 – scrivono i pm nell’atto di appello – il Caltagirone ha ricevuto dal Cuffaro utilità di assoluto rilievo. Una intermediazione politica per divenire Dg e il supporto per risolvere i problemi di collocamento lavorativo della moglie. Tali utilità, se si ritiene dimostrata la strategia propria del metodo Cuffaro, come fa il Gip nelle sue stesse valutazioni, vanno inscritte in un’opera di fidelizzazione del manager. Che in questo caso avrebbe messo a disposizione il suo ruolo per gli interessi del duo Cuffaro-Romano». 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

I pacchi di Poste Italiane venduti al buio al mercato: la nuova truffa
Leggi la notizia

Fidelizzazione: così i pm di Palermo definiscono il rapporto fra Totò Cuffaro, Saverio Romano e il manager dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone. Attraverso vari interventi in suo favore, dalla nomina al vertice dell’azienda sanitaria provinciale al trasferimento della moglie da Messina a Palermo. I due esponenti politici avrebbero condizionato Caltagirone al punto da averlo a disposizione per le questioni di loro interesse. […]

Fiamma olimpica a Catania, scattano le modifiche alla viabilità
Leggi la notizia

Fidelizzazione: così i pm di Palermo definiscono il rapporto fra Totò Cuffaro, Saverio Romano e il manager dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone. Attraverso vari interventi in suo favore, dalla nomina al vertice dell’azienda sanitaria provinciale al trasferimento della moglie da Messina a Palermo. I due esponenti politici avrebbero condizionato Caltagirone al punto da averlo a disposizione per le questioni di loro interesse. […]

La truffa del finto incidente pagata coi gioielli da 70mila euro: dal call center a Napoli ai basisti a Palermo
Leggi la notizia

Fidelizzazione: così i pm di Palermo definiscono il rapporto fra Totò Cuffaro, Saverio Romano e il manager dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone. Attraverso vari interventi in suo favore, dalla nomina al vertice dell’azienda sanitaria provinciale al trasferimento della moglie da Messina a Palermo. I due esponenti politici avrebbero condizionato Caltagirone al punto da averlo a disposizione per le questioni di loro interesse. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze