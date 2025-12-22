Foto di vigili del fuoco Catania.

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Catania, lungo la stradale Primosole, quasi all’incrocio con l’ottava strada. L’incendio ha interessato un centro benessere e diverse attività commerciali adiacenti, tra queste un’azienda specializzata nella cremazione di animali. Le fiamme hanno reso necessario un imponente intervento di soccorso. Dopo il rogo i titoli del centro benessere Infinity Relax hanno annunciato, attraverso le pagine social e il sito web, che l’attività rimarrà chiusa «fino a data da destinarsi».

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con il personale del distaccamento Sud, una squadra della sede centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto, un’autoscala e numerose autobotti di supporto. All’arrivo delle squadre l’incendio era già in fase avanzata e si presentava generalizzato, interessando più fabbricati distinti.

Le operazioni di spegnimento hanno riguardato complessivamente tre edifici e si sono svolte su più fronti per contenere il rogo, mettere in sicurezza le strutture coinvolte ed evitare la propagazione alle attività limitrofe. A supporto sono intervenuti anche il Corpo Forestale e la Protezione Civile. L’intervento per l’incendio nella zona industriale di Catania si è protratto per tutta la notte e, nelle ore successive, sono proseguite le attività di bonifica per eliminare eventuali focolai residui e verificare la stabilità delle strutture.