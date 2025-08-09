Incendio alla zona industriale di Catania: rogo all’azienda di rifiuti Etna Global Service

Foto di Melita Toscano

Ieri la protezione civile aveva diramato il livello di preallerta per rischio incendi in tutte le province siciliane. E oggi, da Catania sud, è visibile un’alta e densa nube nera da un rogo divampato alla zona industriale, a ridosso della V strada. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme provengono dall’azienda Etna Global Service, che si occupa di recupero e smaltimento dei rifiuti. Nello specifico, come confermato dai vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto spazzatura e materiali di scarto.

Il fumo nero è ben visibile dalla Playa e dall’aeroporto etneo, ma al momento non si segnalano disservizi nei voli in arrivo e in partenza. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Nel 2026, sempre ad agosto, nella stessa azienda erano andate a fuoco diverse tonnellate di plastica e carta. Per domare l’incendio, complice il vento, furono allora necessarie 25 unità dei pompieri.