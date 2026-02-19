Un incendio ha interessato questa mattina la trattoria del Lago, in via Lago di Nicito, a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, poco dopo le 7.30, i carabinieri. I danni sarebbero di lieve entità. Al vaglio delle autorità la matrice del rogo che, secondo le prima informazioni reperite da MeridioNews, potrebbe essere doloso. L’attività commerciale si trova nei pressi dell’incrocio con via Plebiscito. Nei mesi scorsi contro una trattoria della zona erano stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco.