Altri spari nella notte a Catania, questa volta contro un ristorante. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi, intorno alle 3 di stanotte, nella zona dell’Antico Corso del capoluogo etneo. Secondo quanto emerso finora, i proiettili sono stati indirizzati contro un ristorante-trattoria che si trova in via Plebiscito, all’angolo con via Lago di Nicito.

Gli spari contro il ristorante a Catania

La polizia ha avviato le indagini sull’ultimo episodio di spari a Catania. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’attività commerciale che, a quell’ora della notte, era chiusa. Gli agenti delle Volanti e gli specialisti della Scientifica hanno repertato alcuni bossoli. Stando a ciò che è stato ricostruito finora, a luglio, a essere preso di mira era stato un furgone di proprietà del titolare dell’attività commerciale.

Le indagini

In quell’occasione le fiamme avevano avvolto il mezzo e le indagini si erano concentrate su un incendio dalla probabile matrice dolosa. Al momento, gli investigatori non escludono, alcuna traccia. L’ipotesi principale, però, è gli spari di questa notte a Catania non siano da ricollegare agli episodi simili delle scorse settimane in varie zone della città.

Il precedente

Appena due giorni fa, sempre in via Plebiscito dei colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti i carabinieri che adesso stanno ancora portando avanti le indagini. Nella stessa notte, colpi di arma da fuoco erano stati esplosi in viale Bummacaro, nel quartiere periferico di Librino.