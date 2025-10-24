Altra notte di spari a Catania: colpi contro un ristorante

24/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Altri spari nella notte a Catania, questa volta contro un ristorante. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi, intorno alle 3 di stanotte, nella zona dell’Antico Corso del capoluogo etneo. Secondo quanto emerso finora, i proiettili sono stati indirizzati contro un ristorante-trattoria che si trova in via Plebiscito, all’angolo con via Lago di Nicito.

Gli spari contro il ristorante a Catania

La polizia ha avviato le indagini sull’ultimo episodio di spari a Catania. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’attività commerciale che, a quell’ora della notte, era chiusa. Gli agenti delle Volanti e gli specialisti della Scientifica hanno repertato alcuni bossoli. Stando a ciò che è stato ricostruito finora, a luglio, a essere preso di mira era stato un furgone di proprietà del titolare dell’attività commerciale.

Le indagini

In quell’occasione le fiamme avevano avvolto il mezzo e le indagini si erano concentrate su un incendio dalla probabile matrice dolosa. Al momento, gli investigatori non escludono, alcuna traccia. L’ipotesi principale, però, è gli spari di questa notte a Catania non siano da ricollegare agli episodi simili delle scorse settimane in varie zone della città.

Il precedente

Appena due giorni fa, sempre in via Plebiscito dei colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti i carabinieri che adesso stanno ancora portando avanti le indagini. Nella stessa notte, colpi di arma da fuoco erano stati esplosi in viale Bummacaro, nel quartiere periferico di Librino.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]