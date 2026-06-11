Ancora un incendio all’autonoleggio Sicily by car. Stavolta il rogo ha avvolto il parcheggio all’aperto di via San Lorenzo, a Palermo, sede dell’azienda dell’imprenditore Tommaso Dragotto. Danneggiando 9 auto e 2 furgoni. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.30 per domare le fiamme che hanno svegliato anche i residenti. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma l’azienda ha già ricevuto due intimidazioni nei mesi scorsi. Prima dei colpi di kalashnikov esplosi proprio contro la sede di via San Lorenzo, a fine marzo. E poi, due mesi dopo, a fine maggio, un incendio in un parcheggio della società a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, con 20 auto coinvolte.