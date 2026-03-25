Passa alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo l’inchiesta sull’intimidazione messa a segno il 21 marzo contro la società di noleggio auto Sicily by car dell’imprenditore Tommaso Dragotto. Contro la sede della ditta, in via San Lorenzo a Palermo, sono stati esplosi colpi di kalashnikov. Le modalità dell’agguato fanno ipotizzare un gesto di matrice mafiosa, da qui l’assegnazione dell’indagine alla Dda decisa dal procuratore Maurizio de Lucia.

A sparare e a danneggiare quattro veicoli sarebbero stati due uomini scesi da un’auto. Alcuni clienti di un locale vicino avrebbero assistito alla scena e sarebbero fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dall’aggiunto Vito Di Giorgio. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.