Foto di Vigili del fuoco

Scopello, vasto incendio nella notte: bruciati vari ettari ed evacuate alcune case

26/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Notte insonne nella zona di Scopello, a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, per un incendio che ha bruciato diversi ettari di vegetazione e minacciato le case. Alcune persone sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni per precauzione, ma sono rientrate non appena le fiamme sono state domate. Per riuscirci, sono servite quattro squadre dei vigili del fuoco, insieme a personale della forestale e protezione civile. Le operazioni, rese più difficili dal forte vento di scirocco e dalla nuova ondata di calore, si sono concluse all’alba.

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