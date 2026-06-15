Marsala, incendio in un impianto di trattamento di rifiuti

15/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vasto incendio è divampato nella notte a Marsala, nel Trapanese, all’interno della Sarco Srl, un’azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti di vetro e metalli. L’allarme è scattato intorno alle 2 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo, supportate da autobotti e dal carro aria.

Incendio nell’impianto di rifiuti a Marsala

Le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’impianto di rifiuti a Marsala sono ancora in corso. E il deposito, al cui interno è ammassato materiale plastico, continua a bruciare. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme che non si sono propagate a strutture confinanti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per raccogliere elementi utili alle indagini e personale dell’Arpa per le verifiche ambientali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze