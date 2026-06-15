Marsala, incendio in un impianto di trattamento di rifiuti

Un vasto incendio è divampato nella notte a Marsala, nel Trapanese, all’interno della Sarco Srl, un’azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti di vetro e metalli. L’allarme è scattato intorno alle 2 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo, supportate da autobotti e dal carro aria.

Incendio nell’impianto di rifiuti a Marsala

Le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’impianto di rifiuti a Marsala sono ancora in corso. E il deposito, al cui interno è ammassato materiale plastico, continua a bruciare. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme che non si sono propagate a strutture confinanti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per raccogliere elementi utili alle indagini e personale dell’Arpa per le verifiche ambientali.