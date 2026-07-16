Ragalna, incendio a ridosso della provinciale 57. Nell’area anche diverse abitazioni

16/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi nel territorio a sud del centro abitato di Ragalna, in provincia di Catania. La zona interessata si trova nei pressi di contrada Difesa tra le vie Sant’Anna e Paternò. Le fiamme hanno raggiunto la strada provinciale 57 e nell’area insistono anche diverse abitazioni. Sul posto stanno operando diverse squadre di soccorso e un mezzo aereo della Forestale.

Quella di oggi, complici le alte temperature, è una giornata particolarmente complicata sul fronte degli incendi. Roghi vengono segnalati in diverse parti della Sicilia. Nell’area della provincia di Catania brucia – come avviene quasi ogni anno – la vegetazione nei pressi del villaggio Primosole beach.

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