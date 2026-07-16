Foto archivio vigili del fuoco

Un vasto rogo da diverse ore interessa l’arte d’accesso al villaggio Primosole Beach, nella zona Sud di Catania. Le fiamme, come riporta La Sicilia, sarebbero partite nella tarda mattinata di oggi da via Alicudi, nei pressi del ponte. Sul posto sta operando la Forestale con diverse autobotti.

Dal comando dei vigili del fuoco di Catania è arrivata comunicazione che, in supporto, sono state inviate due squadre di pompieri provenienti da Enna e Siracusa. La situazione è particolarmente delicata e, almeno per il momento, non è possibile accedere o uscire dal villaggio. L’area in questione viene interessata dai roghi quasi ogni anno.