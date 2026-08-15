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Aeroporto di Catania: dall’illusione riapertura alla nuova allerta rossa

15/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

L’Etna aveva rallentato e lo stato di allerta delle attività vulcaniche era passato da rosso ad arancione. Facendo disporre alla Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, la riapertura immediata del settore C1. Con sospensione dei voli fino alle 14 di oggi. Ma l’ipotesi di riapertura dello scalo torna in bilico dopo la ripresa dell’attività eruttiva con una forte attività esplosiva sui crateri sommitali. Dal cratere Voragine a quello di Nord-Est. Con un a nuova nube spinta dal vento in direzione Sud-Sud-Est e tremore vulcanico in risalita. Portando il Vona, l’avviso per l’aviazione, di nuovo da arancione a rosso. Si attendono aggiornamenti sull’operatività dello scalo etneo, comunque interessato dalla «contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3». Prima di recarsi in aeroporto, sottolineano da Sac, «i passeggeri sono pregati di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree».

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