Foto di Salvo Cocina (Protezione civile regionale)

Terremoto a Linguaglossa: si riapre la faglia della Pernicana, danni in strada

15/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata poco prima dell’ora di pranzo a circa 7 chilometri a ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania, e meno di 3 chilometri da Piano Pernicana, con l’attivazione dell’omonima faglia. Ben avvertito anche a Piano Provenzana, con rialzamenti e spaccature lungo la strada, in zona rifugio Ragabo. Secondo i dati dell’osservatorio etneo dell’Ingv, il terremoto si è verificato ad appena un chilometro di profondità. Rendendo il tremore ben avvertito dai cittadini. Sono stati «evacuati per precauzione i ristoranti in zona. Non si ha notizia di altri danni», fa sapere Salvo Cocina, a capo della protezione civile regionale.

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