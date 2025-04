Un incendio è divampato intorno alle 20 di ieri sera, all’interno dello stabilimento della raffineria Sonatrach ad Augusta, nella zona industriale in provincia di Siracusa. Due operai sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie. La stessa Sonatrach ha comunicato che il rogo si è verificato nella sezione F751 dell’impianto Butamer. «Le procedure di emergenza – si legge in una nota inviata dall’ufficio stampa della raffineria – sono state immediatamente attivate, l’incendio è stato domato dalle squadre interne». Sul posto sono comunque intervenuti anche i vigili del fuoco. La società Sonatrach conferma che «non vi è stato né vi è alcun rischio per l’ambiente e per la popolazione».

«Ancora una volta siamo costretti a fare i conti con un episodio che riaccende i riflettori sull’urgenza di garantire condizioni di lavoro sicure e controlli rigorosi», dice la senatrice siracusana di Forza Italia Daniela Ternullo. «È una battaglia che porto avanti da tempo, e che mi ha spinto a proporre la patente a punti sulla sicurezza, uno strumento concreto per premiare chi rispetta le regole e sanzionare chi le ignora. Non possiamo più limitarci all’indignazione del momento: servono azioni strutturali, immediate e coraggiose. La vita e la salute dei lavoratori devono essere una priorità assoluta».