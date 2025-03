Incendio a Priolo, evacuati due immobili e salvate quattro persone

foto tamtam.tv

Due immobili coinvolti in un incendio divampato nel pomeriggio in via delle Cave, a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Quattro persone sono state tratte in salvo dai soccorritori e altri residenti sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco. Nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Secondo una prima ricostruzione, il rogo è divampato forse per un corto circuito dall’appartamento al pianterreno: le fiamme hanno poi raggiunto il primo piano. Necessario il distacco della corrente, nella zona, da parte di Enel. Il ripristino dovrebbe avvenire domani.