Palazzina in fiamme, paura a Palermo. Salvate dai vigili del fuoco quattro persone

Un incendio è divampato in un abitazione in via Gabriele Vulpi a Palermo. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. L’edificio è a tre piani, le fiamme hanno danneggiano tutte le stanze. I quattro residenti sono stati messi in salvo e affidati ai sanitari del 118. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo due ore. Sono in corso le indagini per chiarire le cause. Sono intervenuti anche i carabinieri.