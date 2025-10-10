Incendio all’ospedale Civico, fiamme alla centrale elettrica

10/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Incendio all’ospedale Civico di Palermo, dove un rogo è divampato nell’area di cantiere dell’impianto che produce simultaneamente energia elettrica, termica e frigorifera. Le fiamme si sono sviluppate durante una fase di lavorazione che ha interessato la torre evaporativa esterna alla struttura principale del nosocomio.

Le conseguenze dopo l’incendio all’ospedale Civico

L’incendio è stato rapidamente domato grazie all’intervento del servizio antincendio di presidio e dei vigili del fuoco. I tecnici del corpo stanno effettuando i rilievi per accertare le cause del rogo. Non sono stati riscontrati danni a persone o cose, hanno precisato dall’azienda ospedaliera, rassicurando che l’attività sanitaria non ha subito interruzioni.

Sparatoria in via Capo Passero a Catania: dopo i casi dell'estate, si torna a sparare
Cardiochirurgia pediatrica, l'assessora Faraoni conferma l'errore sui dati di Palermo. Ma potrebbe non essere l'unico
La guardiania antincendio popolare che protegge la natura siciliana: «Alle istituzioni restano responsabilità»
Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
