Foto di polizia di Stato

Catania, sospeso un chiosco a largo Bordighera. Era diventato ritrovo di pregiudicati

11/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un chiosco, che sarebbe diventato ritrovo abituale di pregiudicati, è stato temporaneamente chiuso dalla polizia di Stato a largo Bordighera, a Catania. Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal questore per 7 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a seguito di una serie di controlli avvenuti negli ultimi mesi dagli agenti dalla squadra Volanti.

Il provvedimento del questore e i nodi del passato

In più occasioni è emerso come il chiosco fosse frequentato abitualmente da persone ritenute responsabili di reati di particolare allarme sociale, in materia di stupefacenti, truffa, lesioni personali, furti. La presenza di questi clienti non è risultata occasionale secondo le forze dell’ordine, al punto da costituire un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questa zona del capoluogo etneo è soltanto l’ultimo episodio a destare preoccupazione. Nel corso degli anni sono diverse le notizie riguardanti problemi di degrado urbano, movida rumorosa, episodi di bocconi con chiodi pericolosi per i cani e difficoltà di riqualificazione della piazza.

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