Foto di Dario De Luca

Niente atterraggi all’aeroporto internazionale di Catania fino alle 19 di oggi. La decisione è stata adottata dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, a causa della cenere provocata dall’eruzione dell’Etna. Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest, settore C1. Le partenze al momento sono contingentate e avvengono soltanto dalla pista 08.

Ingv: «Nuova bocca eruttiva a circa 1900 metri»

Intanto l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio etneo, comunica che, alle ore 21.30 di ieri – 10 agosto 2026 – si è aperta una nuova bocca eruttiva in Valle del Bove, ad una quota stimata intorno a 1900 metri, nei pressi di Monte Simone. Intanto continua la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce emissione di cenere. L’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene nell’intervallo dei valori elevati. Dall’ultimo aggiornamento di ieri pomeriggio, il centroide delle sorgenti è stato localizzato sia nell’area del cratere Voragine sia tra quest’ultimo ed il cratere di Nord-Est, in un intervallo di profondità compreso tra 2500 e 3000 metri sopra il livello del mare.