Palermo, guida col braccio fuori dal finestrino: arto amputato in corsa

Guidava con il braccio fuori dal finestrino: arto amputato a una donna di 56 anni a Palermo. L’incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la corsia in direzione Trapani. La donna era a bordo della sua auto e guidava con il braccio fuori dal finestrino. Fino a quando, però, è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. E che, a causa della velocità, si è staccato nell’impatto. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all’ospedale Civico di Palermo.