Caldo: domani allerta rossa a Palermo, Catania e Messina, previsti 38°

11/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è previsto anche per domani un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperatura massima percepita di 38 gradi centigradi. Anche a Catania e Messina è previsto un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperatura massima percepita di 39 gradi centigradi nella Città dello Stretto, e di 38 gradi nel capoluogo etneo. Livello di preallerta (arancione), con pericolosità media, per quanto riguarda il rischio incendi in tutte le province siciliane.

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