Incendio in mansarda a Vittoria, intervento dei vigili del fuoco evita il peggio

Un incendio è divampato oggi poco dopo le 13.15 in una mansarda all’angolo tra via Manzoni e via Magenta, a Vittoria, in provincia di Ragusa. Le fiamme hanno interessato masserizie di ogni genere accumulate all’interno dell’abitazione, causando un’intensa colonna di fumo visibile anche da lontano. Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento locale dei vigili del fuoco, di rientro da un precedente intervento, che ha lavorato per oltre due ore per domare il rogo. Secondo una prima ricostruzione, la causa sarebbe da attribuire al malfunzionamento di una caldaia. L’intervento, complesso e prolungato, ha permesso di evitare la propagazione delle fiamme agli edifici civili adiacenti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si registrano danni materiali significativi nella parte superiore dell’immobile.