Foto di Acireale social su Facebook

Un incendio è divampato nella serata di oggi all’interno della struttura in disuso dell’ex hotel Excelsior di Acireale, in provincia di Catania. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando alle operazioni di spegnimento del rogo che dicono essere «sotto controllo». Sul posto sono presenti anche operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia e i carabinieri.

Al momento, sono in corso anche degli accurati controlli di tutti i luoghi della struttura dell’ex hotel Excelsior per verificare l’eventuale presenza di persone all’interno. L’immobile, infatti, sembrerebbe essere utilizzato da alcuni senza fissa dimora.