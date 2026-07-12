Foto di vigili del fuoco

Vasto incendio a Siracusa, abitazioni evacuate

12/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio nell’area compresa tra via Antonello da Messina e via Bulgaria, a Siracusa, minacciando abitazioni, veicoli in sosta e un distributore di carburante. Alimentato dal vento caldo, il rogo si è propagato rapidamente nei terreni incolti adiacenti ai complessi residenziali. Il fumo ha invaso gli edifici della zona, inducendo numerosi residenti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Durante l’incendio una palma situata a ridosso dei palazzi è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con il supporto dei volontari della Protezione civile. I carabinieri hanno interdetto un tratto della viabilità per consentire l’accesso ai mezzi di soccorso e garantire la sicurezza dell’area. Nel corso dell’intervento sono stati uditi diversi scoppi, presumibilmente provocati dalla combustione di materiali presenti nella zona interessata dall’incendio, tra cui, secondo le prime indicazioni, anche pneumatici. Le fiamme hanno lambito alcune auto parcheggiate, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza risultano ancora in corso. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Omicidio Guarrera a Riposto, il ricordo della figlia sui social. «Non sono riuscita a salvarti»
Leggi la notizia

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio nell’area compresa tra via Antonello da Messina e via Bulgaria, a Siracusa, minacciando abitazioni, veicoli in sosta e un distributore di carburante. Alimentato dal vento caldo, il rogo si è propagato rapidamente nei terreni incolti adiacenti ai complessi residenziali. Il fumo ha invaso gli edifici della zona, inducendo numerosi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze