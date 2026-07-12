Vasto incendio a Siracusa, abitazioni evacuate

Foto di vigili del fuoco

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio nell’area compresa tra via Antonello da Messina e via Bulgaria, a Siracusa, minacciando abitazioni, veicoli in sosta e un distributore di carburante. Alimentato dal vento caldo, il rogo si è propagato rapidamente nei terreni incolti adiacenti ai complessi residenziali. Il fumo ha invaso gli edifici della zona, inducendo numerosi residenti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Durante l’incendio una palma situata a ridosso dei palazzi è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con il supporto dei volontari della Protezione civile. I carabinieri hanno interdetto un tratto della viabilità per consentire l’accesso ai mezzi di soccorso e garantire la sicurezza dell’area. Nel corso dell’intervento sono stati uditi diversi scoppi, presumibilmente provocati dalla combustione di materiali presenti nella zona interessata dall’incendio, tra cui, secondo le prime indicazioni, anche pneumatici. Le fiamme hanno lambito alcune auto parcheggiate, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza risultano ancora in corso.